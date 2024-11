„Lumagica“ und „Reutte on ice“, so heißen die neuen Besuchermagneten im Bezirk Reutte. Sie zogen vergangenen Winter bereits rund 80.000 Gäste an. Seit Freitagabend sind die Lichtershow auf der Burgruine Ehrenberg und die größte Kunsteisbahn der Region nun wieder in Betrieb.

Benedikt Siegert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reutte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Beatrice Egli Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis