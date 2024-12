Munition in Bauchtasche: Mann mit Schrotpatronen in Füssen unterwegs

Ein 20-jähriger Mann hat am Donnerstag scharfe Schrotpatronen in Füssen mitgeführt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte der Bundespolizei den Mann in der Augsburger Straße. Dabei entdeckten sie die Flintenmunition in der Bauchtasche des 20-Jährigen.

Füssen: 20-Jähriger mit Schrotmunition in Bauchtasche unterwegs

Der Mann besaß laut Polizeiangaben keine Erlaubnis für den Besitz der Munition. Die Polizisten stellten die Patronen sicher, der 20-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

