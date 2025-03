Jetzt soll Sanierung zügig über die Bühne gehen

Die Sanierung des markanten Siebensteinbrunnens soll jetzt zügig über die Bühne gehen, hat Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter angekündigt. Am Mittwoch wurde bereits ein Bagger für Arbeiten am Kaiser-Maximilian-Platz eingesetzt, am Donnerstag sollte die beauftragte Firma damit beginnen, neue Leitungen zu legen und die Pumptechnik zu erneuern. Dann sollen die massiven Wasserverluste endgültig der Vergangenheit angehören. Recherchen des Rathaus-Chefs ergaben, dass wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten enorme Wasserverluste aufgetreten sind - zig Millionen Liter Trinkwasser dürften somit einfach versickert sein.

