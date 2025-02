Der Ur-Vater aller SUV steht in klein in einem Keller in Füssen: Wie er dorthin kam

Der Ur-Vater aller SUV steht in einem kleinen Keller in Füssen - oder zumindest ein Modell davon. Es ist ein Militär-Geländewagen des Typs Willys MB, kurz Jeep genannt, Baujahr 1942. Der Modellbauer Rudolf Mineif hat ihn gefertigt. In dem Modell im Maßstab 1:6 stecken viele Stunden Arbeit und unzählige Bauteile, die der 76-Jährige selbst konstruiert und gefertigt hat. Als Basis hatte er Unterlagen des Originals aus 1942. „Da war alles in Zoll. Das musste ich erst umrechnen“, sagt er. Nur die Reifen ließ er anhand seiner Konstruktionszeichnung herstellen und die winzigen Schrauben kaufte er.

