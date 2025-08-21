Icon Menü
„Musical meets Mundart“: Vielseitige Andrea Jörg mit Dirndl, Dialekt und Saxofon im Festspielhaus Füssen

Soloauftritt

Mit Dirndl und Saxofon: Andrea Jörg zeigt sich im Festspielhaus Füssen überraschend vielseitig

Bei ihrem Auftritt „Musical meets Mundart“ bringt sie Allgäuer Flair ins Musiktheater. Dort hatte sie schon vor Jahrzehnten einen großen Auftritt.
Von Martina Gast
    "Musical meets Mundart" mit Andrea Jörg im Festspielhaus Neuschwanstein.
    In der neuen Konzertreihe „Musical meets ...“ präsentiert das Füssener Festspielhaus Neuschwanstein das Zusammentreffen von Musical und Oper, Bacchus, Moonlight, Lyrik, Magie, Herzklang und Klassik. Wenn es das Wetter zulässt auf der Panoramaterrasse, für „Musical meets Mundart“ ging es zuletzt sicherheitshalber in den Panoramasaal. Dort erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer einen überraschend abwechslungsreichen „Heimatabend“. Obwohl die Allgäuer Künstlerin Andrea Jörg ganz allein im Rampenlicht stand und lediglich von ihrem „Pocketorchester“ unterstützt wurde, schaffte sie es mit ihrem Cross-over-Happening spielend, die vielen Besucherinnen und Besucher im Handumdrehen in die Tasche zu stecken.

