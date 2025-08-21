Mit Dirndl und Saxofon: Andrea Jörg zeigt sich im Festspielhaus Füssen überraschend vielseitig

In der neuen Konzertreihe „Musical meets ...“ präsentiert das Füssener Festspielhaus Neuschwanstein das Zusammentreffen von Musical und Oper, Bacchus, Moonlight, Lyrik, Magie, Herzklang und Klassik. Wenn es das Wetter zulässt auf der Panoramaterrasse, für „Musical meets Mundart“ ging es zuletzt sicherheitshalber in den Panoramasaal. Dort erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer einen überraschend abwechslungsreichen „Heimatabend“. Obwohl die Allgäuer Künstlerin Andrea Jörg ganz allein im Rampenlicht stand und lediglich von ihrem „Pocketorchester“ unterstützt wurde, schaffte sie es mit ihrem Cross-over-Happening spielend, die vielen Besucherinnen und Besucher im Handumdrehen in die Tasche zu stecken.

