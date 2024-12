Zum 25. Geburtstag des Füssener Festspielhauses kehrt das erste König-Ludwig-Musical zurück

25 Jahre nach der Eröffnung des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen kehrt das Musical dorthin zurück, für das es einst gebaut worden war: „Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies“. Wie das Festspielhaus mitteilt, wird es als Höhepunkt des Jubiläumsjahres im kommenden März in vier exklusiven Aufführungen in einer konzertanten, halb szenischen Fassung zu erleben sein.

Extra aufgeschüttetes Seegrundstück

1,5 Millionen Besucher hatten zwischen April 2000 und Dezember 2003 in Füssen das Stück von Stephan Barbarino gesehen, für das dessen Frau, die Architektin Josephine Barbarino, das passende Gebäude auf einem extra aufgeschütteten Seegrundstück am Forggensee geplant hatte. Die Musik stammt vom Komponisten Franz Hummel. Trotz einer durchschnittlichen Auslastung der Aufführungen von 75 Prozent musste das Projekt aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt werden. Im Jahr 2005 lief das Stück noch einmal in einer Neuinszenierung im Deutschen Theater in München. In Füssen kam zur gleichen Zeit das neue Musical „Ludwig²“ auf die Bühne des Festspielhauses, das sich ebenfalls um den bayerischen Märchenkönig dreht und mit zeitweisen Unterbrechungen bis heute dort aufgeführt wird.

Großes Orchester auf der Bühne

Bei der Rückkehr des ursprünglichen Musicals wird das Bohemian Symphony Orchestra Prague mit mehr als 50 Musikern auf der Bühne Platz nehmen, während Solisten und ein großes Ensemble in aufwendigen Kostümen vor dem Orchester auftreten. Statt eines klassischen Bühnenbilds setzt die Inszenierung auf Video-Projektionen, die die romantische und glanzvolle Welt Ludwigs II. zum Leben erwecken.

Karten sind schon erhältlich

Für die vier geplanten Aufführungen vom 21. bis 25. März 2025 sind ab sofort Karten unter anderem über die Homepage des Festspielhauses erhältlich.