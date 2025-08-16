Violinistin mit Mission Klimaschutz tritt in Vils auf. Was treibt sie an? Ein Interview

Auf Einladung des Vereins VilsArt tritt am Freitag, 22. August, ab 19 Uhr das Brückner-Ladányi-Duo mit Violinistin Lea Brückner und Gitarrist Gábor Ladányi in der Kirche St. Anna in Vils auf. Nicht nur musikalisch wollen die beiden Eindruck machen, Brückner engagiert sich auch für den Klimaschutz. So geht ihrem Konzert am Donnerstag, 21. August, ab 17 Uhr ein Workshop im Schwarzen Adler voraus, den sie selbst musikalisch umrahmt. Der Eintritt zum Workshop ist frei, der zum Konzert kostet 22 Euro, für Schüler zehn Euro. Der Verein VilsArt bittet für beide Veranstaltungen um Anmeldungen unter dorissdchretter@gmx.at oder Telefon 0043/(0)680/314 90 89.
Klangkunst und Naturschutz
