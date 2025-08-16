Icon Menü
Musik und Klimaschutz: Violinistin Lea Brückner tritt in der Kirche St. Anna in Vils auf.

Klangkunst und Naturschutz

Violinistin mit Mission Klimaschutz tritt in Vils auf. Was treibt sie an? Ein Interview

Für die Reise nutzt sie ausschließlich den Zug, bei ihrer Kleidung setzt sie auf Secondhand und vor ihrem Konzert hält Lea Brückner einen Workshop.
Von Markus Röck
    Violinistin Lea Brückner verbindet ihre Auftritte mit dem Thema Klimaschutz. Nun kommt sie nach Vils und lädt vor dem Konzert zum Workshop.
    Violinistin Lea Brückner verbindet ihre Auftritte mit dem Thema Klimaschutz. Nun kommt sie nach Vils und lädt vor dem Konzert zum Workshop. Foto: Johannes Lunenburg

    Auf Einladung des Vereins VilsArt tritt am Freitag, 22. August, ab 19 Uhr das Brückner-Ladányi-Duo mit Violinistin Lea Brückner und Gitarrist Gábor Ladányi in der Kirche St. Anna in Vils auf. Nicht nur musikalisch wollen die beiden Eindruck machen, Brückner engagiert sich auch für den Klimaschutz. So geht ihrem Konzert am Donnerstag, 21. August, ab 17 Uhr ein Workshop im Schwarzen Adler voraus, den sie selbst musikalisch umrahmt. Der Eintritt zum Workshop ist frei, der zum Konzert kostet 22 Euro, für Schüler zehn Euro. Der Verein VilsArt bittet für beide Veranstaltungen um Anmeldungen unter dorissdchretter@gmx.at oder Telefon 0043/(0)680/314 90 89.

