Dieser mystische Allgäuer See ist auch im Winter faszinierend

Im Allgäu gibt es zahlreiche wunderschöne Seen - und solche, die noch mehr zu bieten haben als nur eine faszinierende Optik. Ein See, der immer wieder Besucherinnen und Besucher anlockt,9 ist der Alatsee. Um ihn ranken sich nicht nur einige Mythen, er spielt sogar eine wichtige Rolle in einem Roman. Wir stellen ihn näher vor.

Wo liegt der Alatsee?

Der Alatsee liegt nahe Füssen im Ostallgäu. Nicht weit entfernt findet man den Weißensee und den Gipsbruchweiher. Der Alatsee liegt auf einer Höhe von 868 Metern und wird auch oft als „blutender See“ bezeichnet. Grund sind Purpur-Schwefelbakterien, die in der Tiefe des Sees für eine rote Schicht sorgen. Die Grenze liegt bei etwa 15 Metern - darunter gibt es so gut wie keinen Sauerstoff und damit auch nahezu kein Leben. Die übel riechenden Bakterien sorgten für den Namen des Flusses, der aus dem See fließt: Faulenbach.

Doch nicht nur damit fasziniert der Alatsee Urlauber und Einheimische. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass die Nationalsozialisten kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs im Alatsee einen Goldschatz der Deutschen Reichsbank versenkt haben sollen - bewiesen ist das nicht. Basierend auf diesen Spekulationen verfassten die Allgäuer Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel den Roman „Seegrund“, in dem Kommissar Kluftinger einer Gruppe Senioren hinterher ermittelt, die den vermeintlichen Schatz bergen wollen.

Dokumentiert ist allerdings, dass eine „Forschungsanstalt Graf Zeppelin“ am See Versuche im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums unternahm.

Winterwanderung am Alatsee: Dauer und Strecke

Neben den zahlreichen Legenden und Geistergeschichten, die sich um den See ranken, ist der Alatsee aber vor allem ein beliebtes Ausflugsziel, auch im Winter. Man kann beispielsweise eine Winterwanderung zum See machen. Vom Füssener Ortsteil Faulenbach geht es durch das gleichnamige Tal am See. Teils läuft man auf der Alatseestraße, teils auf Winterwanderwegen im Wald, die auch beschildert sind. Etwa zwei Stunden ist man unterwegs, 7,5 Kilometer ist die Strecke laut Allgäu GmbH lang.

Festes Schuhwerk und winterfeste Kleidung sind Pflicht. Am See gibt es einige Bänke, auf denen man ausruhen kann.

Wer einen kürzeren Spaziergang machen möchte, kann am Alatsee parken und vom „Parkplatz 2“ über den Rundweg um den See laufen. Dieser führt direkt am Wasser entlang. Etwa eine halbe Stunde braucht man für die 1,6 Kilometer lange Strecke rund um den Alatsee.

