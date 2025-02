Nach Ausscheiden des EV Füssen gegen SC Riessersee: Donnerwetter von Coach Georg Holzmann

In ihm brodelte es. Das merkte man Georg Holzmann schon an, als er nach dem 1:7-Debakel gegen Riessersee auf die Kameras bei der Pressekonferenz zuschritt. Sein EV Füssen hatte gerade eben das zweite Pre-Play-off Spiel verloren. Saison-Aus. Und das schon am 25. Februar. „Garmisch war in allen Belangen klar besser, wir konnten in keiner Phase dagegen halten“, sagte der 63-Jährige. Doch dieses vernichtende Fazit war noch mit das Harmloseste, was er in den kommenden Minuten sagen sollte.

Dabei forderte er den Verein unter anderem dazu auf, für die neue Saison charakterstarke Spieler zu verpflichten. „Da sollte man lieber Leute fragen, die Ahnung haben“, sagte Holzmann.

Georg Holzmann kritisiert Rausschmiss seines Vorgängers Juhani Matikainen

Den Rausschmiss von Trainer Juhani Matikainen bezeichnete Holzmann im Rückblick als falsch,„Ich hätte ihn behalten“, sagte Holzmann, der nach der Trennung im Dezember das Amt übernommen hatte. Matikainen habe mit allem Recht gehabt, sagte der 63-Jährige. Das konnte man durchaus als weiteren Vorwurf an die Mannschaft interpretieren.

Wer im Sommer nicht hart arbeiten will, da würde ich sagen, geh nach Lechbruck oder Pfronten, da kannst du mit einer Kiste Bier ins Training kommen. Georg Holzmann, Trainer des EV Füssen nach der 1:7-Pleite gegen den SC Riessersee

Mit dem verbalen Rundumschlag war es noch nicht vorbei: Holzmann forderte den Verein dazu auf, künftig knallhart durchzugreifen, wenn Spieler nicht fit sind. Schon öfter hatte er das aus seiner Sicht mangelnde Sommertraining kritisiert. „Wer im Sommer nicht vier, fünf Mal pro Woche hart arbeiten will, da würde ich sagen, geh nach Lechbruck oder Pfronten zum Hobbyeishockey, da kannst du mit einer Kiste Bier ins Training kommen.“

Icon Vergrößern Sieben Treffer schenkte der SC Riessersee dem EV Füssen am Dienstagabend ein. Hier bejubelt Lubor Dibelka das 3:0. Foto: Benedikt Siegert Icon Schließen Schließen Sieben Treffer schenkte der SC Riessersee dem EV Füssen am Dienstagabend ein. Hier bejubelt Lubor Dibelka das 3:0. Foto: Benedikt Siegert

EV Füssen: Georg Holzmann übernimmt wieder die U20

Holzmann selbst will in der kommenden Saison nicht mehr mit der ersten Mannschaft arbeiten. Er konzentriere sich wieder voll und ganz auf das U20-Team. Es stünden nun noch die Play-offs um die DNL-Zweitligameisterschaft gegen Essen an. „Da macht das Eishockey wieder Spaß“, sagte Holzmann. Auch dies konnte man als Seitenhieb auf die Leistung der ersten Mannschaft des EVF deuten.

Holzmann bot abschließend noch seine Hilfe an bei der Zusammenstellung eines Kaders für die kommende Saison. Dabei brachte er auch die Namen Florian Jung oder Michael Wolf ins Spiel, die wüssten, welche Spieler ein Verein wie Füssen brauche, um in der Oberliga erfolgreich zu sein.

Icon Vergrößern Bis weit nach Spielende feierte der SC Riessersee den Einzug ins Play-off Achtelfinale. Foto: Benedikt Siegert Icon Schließen Schließen Bis weit nach Spielende feierte der SC Riessersee den Einzug ins Play-off Achtelfinale. Foto: Benedikt Siegert

Saisonziel des EV Füssen waren die Pre-Play-offs

Der EV Füssen hatte vor Saisonbeginn die Pre-Play-offs als Saisonziel ausgegeben und diese mit Platz neun auch erreicht. Jedoch gerieten die Schwarz-Gelben in der letzten Saisonphase sehr ins Straucheln, konnten aus 20 Spielen in 2025 lediglich vier für sich entscheiden. Mit 224 Gegentreffern in 48 Spielen war man eine der Schießbuden der Liga. Jedoch trat der EVF auch mit dem jüngsten Team der Liga an und dem geringsten Budget aller Oberligisten.

Für die kommende Saison bahnt sich beim EV Füssen schon jetzt ein größerer Umbruch an. Das hatte Vorsitzender Jörg Noack bereits im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt.