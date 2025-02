Neue Grundsteuern: Wo es im südlichen Ostallgäu am teuersten ist, ein Häuschen zu besitzen

Glücklich, wer im südlichen Ostallgäu lebt und ein Häuschen im nördlichen Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Seeg besitzt: Dort, nämlich in den Gemeinden Wald und Lengenwang, ist die Grundsteuer am niedrigsten. Das zeigt unser Vergleich, bei dem ein Musterhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche und 500 Quadratmetern Grund zugrunde gelegt wurde. Wenig überraschend, am meisten muss man in der chronisch klammen Stadt Füssen bezahlen. Und der Unterschied wächst: Hat Füssen den Hebesatz der Grundsteuer B gerade auch noch erhöht, der für alle außer land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke gilt, haben ihn Wald und Lengenwang sogar gesenkt. Dennoch rechnen auch diese beiden Kommunen mit steigenden Einnahmen.

