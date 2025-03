Neue Ideen für Pastorales Begegnungszentrum in Füssen

Das war bereits der fünfte Workshop-Tag, den der Pfarrgemeinderat der katholischen Pfarreiengemeinschaft Füssen organisiert hat. Der kürzlich im Pfarrheim St. Gabriel stattgefundene Workshop war allerdings von einem topaktuellen Thema geprägt. Sozusagen unter dem Motto „Abbrechen heißt Aufbrechen“ lag das Hauptaugenmerk dabei auf dem neuen pastoralen Begegnungszentrum in Füssen-West, das nach dem Abriss der Kirche Zu den Acht Seligkeiten am selben Ort entstehen wird. Der Baubeginn wird in Kürze erfolgen und die Fertigstellung ist für 2027 geplant.

