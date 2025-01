Dieser Chirurg wechselt in die St. Vinzenz Klinik Pfronten

Die Chirurgie der St. Vinzenz Klinik Pfronten hat eine weitere Verstärkung erhalten. Mit Josef Lang übernimmt ein sehr erfahrener Chirurg die Leitung der Viszeralchirurgie, die sich dem Bauchraum widmet, und bietet zudem im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) St. Vinzenz in Pfronten und Füssen ambulante Sprechstunden an, wie die Klinik mitteilt.

Durchgänge Behandlung wird möglich

Als Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie und Proktologie (Enddarm-Medizin) setzt Lang seine Schwerpunkte in der minimalinvasiven Bauchchirurgie, Hernienchirurgie (bei Bauchwandbrüchen) sowie in der Koloproktologie. Letztere befasst sich mit den Erkrankungen des Dick- und Enddarmes sowie des Beckenbodens.

Speziell auf diesem Gebiet ist nun auch in Pfronten eine durchgängige Behandlung von der Diagnose im MVZ über eine mögliche Operation in der Klinik bis zur Nachsorge wiederum im MVZ durch einen Mediziner möglich. Operiert wird in Pfronten sowohl ambulant als auch stationär.

Leistungsangebot in Pfronten erweitert

„Ich freue mich sehr, mein Wissen im erfolgreichen St. Vinzenz Team einbringen zu dürfen“, sagt der gebürtige Allgäuer, der zuvor Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie der Rotkreuzklinik Lindenberg war. Durch deren Schließung im vergangenen Jahr kam man ins Gespräch und wurde sich schnell einig, dass Lang sehr gut ins St. Vinzenz Team passt und seine Fachgebiete das Leistungsangebot in Pfronten ideal ergänzen.

„Mit Josef Lang konnten wir einen sehr erfahrenen und qualifizierten Kollegen für unser Team gewinnen und können mit ihm auch die Notfallversorgung im Bereich der Bauchchirurgie in Pfronten weiter ausbauen“, sagt Dr. Björn Drews, Chefarzt Rekonstruktive Kniechirurgie, Sportorthopädie und Unfallchirurgie über die Erweiterung des Chirurgen-Teams.

