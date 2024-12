Rote Moose zeigen sich bei Füssen im winterlichen Reif-Schmuck: Was das Besondere an ihnen ist

Im Füssener Land gibt es vier rote Moosarten. Zwei davon hat Naturbeobachter und Naturschützer Klaus Christmann vor Kurzem an einem Frosttag fotografiert. Sie sind teilweise mit weißen Eiskristallen bedeckt.

Warum das Moos so besonders ist

Eine Moosart ist das Rötliche Seidenglanzmoos (Orthothecium rufescens). Als Glazialrelikt hat es die vor 12.000 Jahren zu Ende gegangene Eiszeit überlebt und wächst in der unteren Bergstufe der Alpen an steilen und schattigen Kalkfelsen, die immer von etwas Sickerwasser überrieselt sind - sehr oft direkt neben den Wanderwegen. „Trotzdem wird es fast immer übersehen, weil Wanderer oft nur ihr Ziel im Kopf haben und unterwegs zu wenig schauen und beobachten“, sagt Christmann. Moose werden ihm zufolge auch so wenig beachtet, „weil scheinbar so unwichtige Pflanzen wie die Moose keinen Stellenwert im Bewusstsein des Menschen haben“. In der Region könne man dieses besondere Moos etwa im Faulenbacher Tal in sehr kleinen Beständen entdecken. In der Umgebung des Schwansees dagegen besiedle es größere Felsflächen.

Wo das Rötliche Torfmoos in Füssen wächst

Das Rötliche Torfmoos (Sphagnum rubellum) kann laut Christmann ebenfalls im Faulenbacher Tal entdeckt werden. In großen Beständen findet es sich in den Allgäuer Mooren, die noch intakt sind oder die, wie das Schwindenmoos im Sulzschneider Forst, von der Allgäuer Moorallianz während der letzten Jahre wiedervernässt wurden.

Warum Moose und Moore so wichtig sind

Warum wiedervernässt? Moose und Moore binden das klimaschädliche CO₂, wie mehrfach berichtet, in großen Mengen und haben durch ihre Fähigkeit, sehr große Mengen an Regen- und Schmelzwasser zu speichern, einen entscheidenden Einfluss auf die Regelung des Wasserhaushalts in einem Wald und sogar in der gesamten Landschaft. Christmann betont: „Sie vermindern dadurch Hochwässer und Überschwemmungen und befeuchten die Luft in Dürrezeiten. Moose sind also schön, interessant und nützlich.“ Allgäuer Krippenbauer verwenden sie übrigens auch, um damit Ihre Landschaften und sogar Bäume daraus zu gestalten.