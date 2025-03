Verbotene Frühlingsdeko: Warum wilde Palmkätzchen tabu sind

Im Ostergesteck, als Frühlingsdeko in der Vase und zu kirchlichen Festen - Weidenkätzchen oder Palmkätzchen, wie sie in Bayern heißen, sind im Frühjahr sehr beliebt. Sie dürfen jedoch nicht einfach in der Natur geschnitten werden. Denn sie stehen unter Naturschutz und sind als eine der ersten Blüten im Jahr eine wichtige und zu diesem Zeitpunkt oft noch einzige Nahrungsquelle für Insekten.

Alexandra Decker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hans Hack Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Halblech Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis