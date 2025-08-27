Wie die Literaten der am Bannwaldsee gegründeten Gruppe 47 die Frauen unter ihnen unsichtbar machten

Die Fotografin und Schriftstellerin Ilse Schneider-Lengyel war keineswegs nur die sorgende Gastgeberin beim ersten Treffen der Gruppe 47 in ihrem Haus am Schwangauer Bannwaldsee. Wie andere Dichterinnen, Publizistinnen, Verlegerinnen und Übersetzerinnen hatte sie ihren Platz im Literaturbetrieb im Deutschland der Nachkriegszeit gefunden. Von der männlich dominierten Geschichtsschreibung der Gruppe wurden sie jedoch wenig beachtet. Erst Jahrzehnte später rückten die Frauen in und im Umfeld der Gruppe 47 in den Fokus. Zu deren 75. Gründungsjubiläum im Jahr 2022 widmete sich ein Symposium an der Uni Augsburg dem Thema „Frau Dichter*in und die Gruppe 47 – Literarische Aufbrüche in der Nachkriegszeit“. Dazu gestalteten die Frankfurter Kulturhistoriker Heike Drummer und Alfons Maria Arns im Auftrag der Gemeinde Schwangau eine Wanderausstellung über Schneider-Lengyel mit dem Titel „Ich bin als Rebell geboren“.

„Schwabenspiegel“ widmeten sich den schreibenden Frauen

Nun widmet sich unter dem Titel des Symposiums der „Schwabenspiegel – Jahrbuch für Literatur, Sprache und Spiel“ in seiner Ausgabe 2022 den schreibenden Frauen von damals. Herausgeber des Bands, der im Auftrag des Vereins Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten erscheint, ist der Augsburger Germanistik-Professor Klaus Wolf gemeinsam mit den Historikern Drummer und Arns.

Das Jahrbuch 2022 des Schwabenspiegels widmet sich den Frauen in der Gruppe 47. Foto: Wißner-Verlag

„Nur zugelassen, nur geduldet zu sein, war die schwierigste, die peinlichste Rolle“, zitieren Drumer und Arns in ihrem Aufsatz zur Gründungsphase der Gruppe 47 den Kritiker Reinhard Baumgart. Seinem 1997 erschienenen Band zufolge durften die Frauen zwar mitfeiern und ihr Gedichtetes vorlesen, aber nicht am kritischen Diskurs teilnehmen. Mit ihren surrealen Gedichten stieß die wegen ihres unkonventionellen Auftretens als „Hexe vom Bannwaldsee“ bekannte Gastgeberin beim Treffen auf einiges Unverständnis. „Im Rahmen der Selbsthistorisierung der Gruppe 47“, so Drumer und Arns, habe Hans Werner Richter Schneider-Lengyel gezielt in den Hintergrund gedrängt. Eine Haltung, die er noch bei einem Werkstattgespräch 1987 im Gymnasium Hohenschwangau zum 40-jährigen Bestehen der Gruppe 47 beibehielt. Dabei hatte Richter selbst Schneider-Lengyel Anfang 1947 dazu eingeladen, an der Zeitschrift „Der Ruf“ mitzuwirken, denn: „Dem Rufkreis fehlen noch ein paar gut schreibende Frauen, die keine sein wollen.“ Offenbar genügte eine Vorzeigefrau als Gegensatz zu den männlichen Autoren. Die anderen sollten unter deren Obhut unsichtbar werden. Bei Berichten über weitere literarische Treffen in der Provinz erscheint Schneider-Lengyel deshalb ohne oder einem auf „I.“ reduzierten Vornamen.

Wie sich ihre Gedichte interpretieren lassen

In weiteren Aufsätzen widmen sich Dr. Wiebke Lundius der Gruppe 47 im Briefwechsel von Ilse Aichinger und Ingeborg Bachmann, Professorin Bettina Banasch Ilse Aichingers Spiegelgeschichte und Professorin Stephanie Waldow der Sprachhaltung Ingeborg Bachmanns. Dr. Kay Wolfinger erläutert schließlich die verschiedenen Möglichkeiten der Interpretation von Schneider-Lengyels Gedichten.

Info: „Frau Dichter*in und die Gruppe 47 im Allgäu“ ist als Band 17 der Jahrbuchreihe „Der Schwabenspiegel“ im Wißner-Verlag erschienen. Er umfasst 96 Seiten mit 22 teils farbigen Abbildungen und kostet 14,80 Euro, als E-Book 8,99 Euro.