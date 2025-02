„Camari Living“ sorgt für das richtige Licht und ansprechendes Wohnambiente

Unter anderem für faszinierendes Licht in den eigenen vier Wänden sorgen mit einem neuen Fachgeschäft rund ums Wohnen in der Ritterstraße 25 Marius Klonz, seine Ehefrau Carina und Mitarbeiter Walter Haller. Bei der Neueröffnung mit zahlreichen Gästen, die sich die Klinke in die Hand gaben, klärte der 27-jährige Geschäftsführer Klonz über den überraschenden Firmennamen „Camari Living“ auf. Handelt es sich hier um eine eher weniger bekannte Handelskette? Die Antwort leuchtet sofort ein: Die Existenzgründer hatten die Idee, zwei Buchstaben aus dem Vornamen der Frau mit vier Buchstaben des männlichen Vornamens Marius zu kombinieren. Und „Living“ steht bekanntlich für „Wohnkultur“.

