Mit Baugebiet wird Parkplatz-Situation vor Kita verbessert

Das Baugebiet Weidach-Nord in Füssen nimmt immer mehr Form an. Gleichzeitig nutzt die Stadt die Gelegenheit, die Verkehrssituation rund um die Kita Weidach nachhaltig zu verbessern, teilt die Stadtverwaltung mit.

Baugebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weidach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrssituation Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis