"Die Tagebücher von Adam und Eva": Konstantinos Kalogeropoulos zeigt Kammermusical im Panoramasaal

Mit seinen „Meets-Shows“ hat sich Dr. Konstantinos Kalogeropoulos im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen einen Namen gemacht. Nun bringt er erstmals ein Musical auf die Bühne. Am 15. März und 21. April zeigt „Konsti“ im Panoramasaal ein neues Format. Mit dem Musical „Die Tagebücher von Adam und Eva“ aus der Feder von Marc Seitz und Kevin Schröber, geht es für sein Publikum zurück zu den biblischen Anfängen aller Menschheits- und Liebesgeschichten.

„Eva“ Maria Meßner blüht bei den Proben voll auf

Bereits 2023 begab sich der Musikkünstler mit griechischen Wurzeln auf die Suche nach einem passenden Stück. Musicalsopranistin Maria Meßner war von Anfang an in die Findung integriert. Die vielseitige Künstlerin übernimmt die Rolle der Eva. Bereits bei den Proben blüht sie in dieser Figur sowohl schauspielerisch als auch gesanglich voll auf. Zauberhaft verleiht sie ihrer Eva eine unbeschreibliche Lebensfreude und eine große Portion quirligen Tatendrangs. Das Publikum darf der singenden Eva beim ersten neugierigen Spaziergang im Garten Eden über die noch einsame Schulter sehen, wo sie vor allem eines feststellt: „Von allem gibt‘s doppelt so viel, aber mich gibt es nur einmal.“ Weit gefehlt, denn natürlich stimmt das irgendwie schon, aber doch nicht so ganz. Bis zu 180 Besucherinnen und Besucher dürften sich im Panoramasaal köstlich amüsieren, wenn Adam erstmals auf seine Gefährtin trifft und darauf hofft, dass sich die viel zu gesprächige Powerfrau möglichst schnell ihr eigenes Revier suchen möge. „Was für ’ne beschissene Situation – Ich und mein Klon“, jammert er singend und swingend vor seiner einst so beschaulichen und ruhigen Junggesellenbude am malerischen Bach.

Es kann nur einen „Adam“ geben

„Natürlich mussten wir nicht lange überlegen, wer unseren Adam darstellen soll“, erklärt Meßmer schmunzelnd. Die Wahl fiel sofort auf Daniel Mladenov. Er hat sein Können bereits in den vielfältigsten Rollen auf der großen Drehbühne des Füssener Festspielhauses gezeigt. Neben dem witzigen Drehbuch hat ihn bei der Adamsrolle noch etwas anderes überzeugt: „Für mich hat diese Rolle den besonderen Reiz, so direkt am Publikum dran zu sein. Hier kann ich alles hautnah miterleben, die vierte Wand durchbrechen und die Reaktionen spontan in unser Stück einfließen lassen“, erklärt der gefeierte Sänger.

Dem Publikum wird pointenreich der Spiegel vorgehalten

In verschiedensten Formationen waren Meßmer und Mladenov unter der Leitung von Kalogeropoulos und seinem „Piano Impact“-Projekt bereits sehr erfolgreich gemeinsam auf der Bühne gestanden. Nun will das Trio in dem erfrischenden Musik-Kammerspiel allen Zuschauerinnen und Zuschauern den pointenreichen Spiegel vorhalten. Mit viel Fingerspitzengefühl und wenig nackter Haut – dafür mit tollen Kostümen. An einem neuzeitlichen Büchertisch nimmt die Geschichte ihren Anfang. Dort soll das längst gedruckte Tagebuch von Adam und Eva bei einer Präsentation zum Bestseller werden. In kleinen „Weißt du noch“-Episoden lädt das Paar auf eine Zeitreise ins Paradies. Originell, humor- und gefühlvoll geht es daran, alle Dinge beim Namen zu nennen, um schlussendlich gemeinsam am biblischen Baum der Erkenntnis zu naschen. Dabei hat sich der Veranstalter „Konsti“, nicht nur musikalisch einiges einfallen lassen, sondern auch in Sachen Baum und Bühnenbild weit aus dem Fenster gelehnt. „Alle Besucherinnen und Besucher sollen sich für gut eineinhalb Stunden in unserem Garten Eden mit allen Sinnen wie im Paradies fühlen“, lädt er ein.

Das Kammermusical „Die Tagebücher von Adam und Eva“ läuft am Samstag, 15. März, und Ostermontag, 21. April, jeweils ab 15 Uhr im Panoramasaal des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen. Infos und Eintrittskarten (39 Euro) finden Sie hier