Preise steigen: Das kostet 2025 der Eintritt für Schloss Neuschwanstein

Ein Besuch im beliebten Schloss Neuschwanstein wird 2025 teurer: Die Ticketpreise haben sich zum 1. Januar geändert. Das gab die Touristinformation Füssen bekannt.

Ganze drei Euro teurer wird der Besuch für Erwachsene im Schloss Neuschwanstein: Während sie im Vorjahr noch 18 Euro pro Besuch bezahlten, sind es ab 2025 21 Euro. Gute Nachrichten gibt es aber für alle, die mit Kindern das „Märchenschloss“ besuchen wollen: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen Neuschwanstein kostenlos betreten - zumindest fast: Pro Person fallen 2,50 Euro Bearbeitungsgebühr an - dies gilt übrigens auch für Erwachsene.

Neuschwanstein: Ticket-Preise für 2025

Hier einmal die Preise für 2025 im Überblick:

Erwachsene: 21 Euro

Kinder bis zum 18. Lebensjahr und Schüler: frei

Ermäßigt (beispielsweise Senioren, Schwerbehinderte): 20 Euro

Bearbeitungsgebühr: 2,50 Euro pro Person

Gruppen (ab 15 zahlende Besucher): 20 Euro

Bearbeitungsgebühr bei Gruppen: 1,50 pro Person

Die Preise gelten in dieser Form bis Ende des Jahres 2025. Detaillierte Informationen finden Sie hier.

Die Preiserhöhung sorgt nicht bei allen für Freude: Unter einem Facebook-Post der Touristinformation Füssen tun Nutzer ihren Unmut kund. Die meisten der potenziellen Besucher zeigen aber Verständnis: „Leute, Leute. Gibt es nichts Wichtigeres, worüber Ihr Euch aufregen könnt? Alle Welt liebt dieses Fleckchen Erde mit den Seen, den Bergen und den Schlössern. Ach ja die Schlösser…. Alle wünschen sich, dass sie ewig erhalten bleiben. Dafür sorgt aber nicht die Caritas. Und auch nicht nur die Eintrittsgelder. Also… geht hin, oder lasst es bleiben“, schreibt ein Nutzer.

Was kostet der Eintritt für Hohenschwangau im Jahr 2025?

Für das Nachbarschloss Hohenschwangau haben sich die Preise im Jahr 2025 nicht geändert.

Erwachsene: 21 Euro

Ermäßigt: 18 Euro

Kind (sieben bis einschließlich 17 Jahre): 11 Euro

Kind (0 bis einschließlich sechs Jahre): Eintritt frei

Gruppen (auf Anfrage): 18 Euro pro Person ab 15 zahlender Besucher

Wer beide Schlösser besuchen will, kann ein Kombiticket buchen. Hier sehen die Preise wie folgt aus:

Erwachsene: 41 Euro

Ermäßigt: 37 Euro

Kinder: 11 Euro

Bearbeitungsgebühr pro Person: 5 Euro

Die Königsschlösser zählen zu den beliebtesten Ausflugszielen im Allgäu - entsprechend groß ist oft der Andrang. Wo man vor Ort parken kann und welche Alternativen es gibt, erfahren Sie hier.

Wer den Blick auf die Königsschlösser abseits des Trubels genießen will, kann in der Nähe eine Winterwanderung unternehmen - einen Tourentipp finden Sie hier. Alternativ bietet sich ein Spaziergang um den Schwansee bei nahe Schwangau an.