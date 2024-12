Nikolaus sorgt in Zell für leuchtende Kinderaugen

Schon vor der Nikolaus auf dem Dorfplatz in Zell eintraf, herrschte ord­ent­licher Andrang auf dem Nikolausmarkt. In wunderschön her­gerichteten Verkaufsständen und Häus­chen gab es neben Gegrilltem, Leberkässemmeln und natürlich Punsch und Glühwein vielerlei weihnachtliche Artikel zu kaufen, die sich zum Aufstellen im oder vor dem Haus und insbesondere zum Verschen­ken eigneten.

Jugendkapelle empfängt den Nikolaus in Eiesenberg-Zell im Allgäu

Bei den Besuchern war das Angebotene sehr gefragt und wurde gerne gekauft. Als dann kurz vor 19 Uhr der Nikolaus, altbewährt von Norbert Zweng dargestellt, mit seiner Engelschar und natürlich den Ruprechten eintraf, war Umfallen nicht mehr möglich. Empfangen wurden der Nikolaus und seine Engel von weihnachtlichen Klängen der Jug­endkapelle Eisenberg-Hopferau unter der Leitung von Josefine Sedlmeier, die auch nach der Bescherung der Kinder noch fleißig adventliche Stimmung verbreitete.

Nikolaus in Eisenberg-Zell verteilt 70 Päckchen

Viele Eltern ließen ihren Nach­wuchs vom Nikolaus beschenken. Er richtete aber vorab Mahnungen an die Kinder, nach einem Streit wieder ver­söhnlich zu sein und liebevoll miteinander umzugehen. Die Prozedur der Bescherung nahm einige Zeit in An­spruch, denn es wurden rund 70 Päck­chen für die Kleinen abgegeben. Zufrieden mit dem Nikolausmarkt waren am Ende alle: der Schützenverein als Veranstalter ebenso wie die vielen fleißigen Aktiven in den Verkaufs­häuschen und die zahlreichen Besucher. Bei regen Gesprächen und guter Unterhaltung fand der kleine, aber liebliche Markt gegen 21 Uhr sein Ende.