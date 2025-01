Massive Kritik an Fuchs- und Raubwildwoche PETA prangert „sinnlose Tötung“ von Füchsen an? Was Jäger dazu sagen

Tierrechtsorganisation kritisiert die Fuchswoche im südlichen Ostallgäu stark. Sie spricht von sinnloser und gesetzeswidriger Tötung. Die Jäger sehen das anders.