Weihnachtsmarktflair zwischen Werkbänken bei Plansee in Reutte

Eine lebensgroße, neonorange Figur eines Lehrlings aus dem 3D-Drucker, ein kleiner eigens programmierter Roboterarm und mit der CNC-Maschine hergestellter oder lasergravierter Christbaumschmuck als Mitbringsel für Zuhause: Beim Tag der offenen Tür des Ausbildungszentrums der Plansee-Group gab es jetzt an jeder Ecke etwas zu entdecken. Neben interessanten Einblicken in das Unternehmen und sein Ausbildungsangebot boten zahlreiche Stationen den rund 600 Besuchern aus dem Außerfern und benachbarten Allgäu die Gelegenheit, selbst aktiv zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe.

Mit Stolz und Selbstbewusstsein

120 Lehrlinge werden aktuell in Lehrberufen wie Metalltechnik, Elektrotechnik, Prozesstechnik, Werkstofftechnik und Labortechnik für Plansee und Ceratizit ausgebildet. Welche Vorteile ein solcher Berufsweg hat und wie der Alltag der Lehrlinge aussieht, erläuterte Joachim Resch, Leiter für berufliche Aus- und Weiterbildung, in seinen Vorträgen. Neben dem Arbeiten und Lernen in der Lehrwerkstatt und der betriebseigenen Berufsschule liege der Plansee Group auch die Persönlichkeitsentwicklung am Herzen, die durch Exkursionen und Seminare gestärkt wird. „Lehrlinge, die sich besonders engagieren und Initiative zeigen, haben zudem die Chance, für sechs Wochen an einem unserer Standorte weltweit zu arbeiten und die dortige Kultur kennenzulernen“, wird Resch in der Mitteilung zitiert.

Die Lehrlinge zeigten an diesem Tag nicht nur, wie man Metalle fräst, schleift oder dreht; sie halfen bei der Orientierung, an der Garderobe oder bei der Getränkeausgabe und beantworteten die Fragen der neugierigen Besucher. Dem einen oder anderen Schüler auf der Suche nach dem nächsten Schritt erzählten sie außerdem von ihrem persönlichen Weg und machten Mut, sich für eine Lehre zu entscheiden.

Lehrlingsalltag hautnah erleben

Durch die Hallen des Ausbildungszentrums flanierten vor allem die Familien potenzieller künftiger Lehrlinge, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Angehörige, die sich einmal vor Ort anschauen wollten, wo ihr Sohn oder ihre Tochter tagtäglich arbeitet und lernt. Die Gäste nutzten die zahlreichen Experimentierstationen oder ließen sich in der Fotobox ablichten.

Bereits am Donnerstag und Freitag zuvor hatte das Ausbildungszentrum knapp 600 Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrer nach Reutte eingeladen. Auch sie ließen sich von den Lehrlingen zeigen lassen, wie ihr Arbeits- und Schulalltag aussieht und was die verschiedenen Lehrberufe auszeichnet. (pm)