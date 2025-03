Ein Auftakt nach Maß

Es ist Punkt 20 Uhr. Die Rückholzer Musikkapelle spielt zum Entrée und das Publikum klatscht sofort im Takt mit. Die diesjährige Premiere des traditionellen Bockbieranstichs ging am Freitag im ausverkauften Gemeindesaal vor rund 200 prächtig gelaunten Besuchern über die Bühne. Nach den drei Aufführungen am Wochenende folgen noch die beiden Veranstaltungen am kommenden Freitag und Samstag.

