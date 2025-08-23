Icon Menü
Prems Bürgermeister Andreas Echtler bessert bei Schwarzbau nach

Bürgermeister baut schwarz

Bürgermeister legt neuen Bauplan vor: So reagiert der Gemeinderat

Der Premer Bürgermeister muss bei seinem eigenen Bauantrag nachbessern. Wie die neue Planung aussieht und wie der Gemeinderat sie beurteilt.
    • |
    • |
    • |
    Der Premer Bürgermeister Andreas Echtler hat sich bei der Erweiterung seiner Schreinerei nicht an den vom Gemeinderat genehmigten Bauplan gehalten. Nun hat er bei den Planungen nachgebessert. Foto: Alexandra Decker
    Der Premer Bürgermeister Andreas Echtler hat sich bei der Erweiterung seiner Schreinerei nicht an den vom Gemeinderat genehmigten Bauplan gehalten. Nun hat er bei den Planungen nachgebessert. Foto: Alexandra Decker Foto: Alexandra Decker (Archivbild)

    Da der bestehende Regenwasserkanal bei der Erweiterung der Schreinerei von Bürgermeister Andreas Echtler „entgegen der Genehmigung und ohne Rücksprache mit der Gemeinde mit Bögen tiefergelegt und als Siphon ausgebildet“ wurde, musste das Premer Gemeindeoberhaupt seine Planung überarbeiten und nachbessern lassen. Nun beschäftigte sich erneut der Gemeinderat mit dem Thema - und winkte den aktualisierten Bauplan durch.

