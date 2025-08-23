Bürgermeister legt neuen Bauplan vor: So reagiert der Gemeinderat

Da der bestehende Regenwasserkanal bei der Erweiterung der Schreinerei von Bürgermeister Andreas Echtler „entgegen der Genehmigung und ohne Rücksprache mit der Gemeinde mit Bögen tiefergelegt und als Siphon ausgebildet“ wurde, musste das Premer Gemeindeoberhaupt seine Planung überarbeiten und nachbessern lassen. Nun beschäftigte sich erneut der Gemeinderat mit dem Thema - und winkte den aktualisierten Bauplan durch.

Gwendolin Sieber

86989 Steingaden

Andreas Echtler