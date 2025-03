Über 100 Patientenbetten am Hopfensee geplant

Das Alpreflect am Hopfensee (früher: Sanatorium Möst) beabsichtigt, seine psychosomatische Rehabilitation neu aufzustellen, und plant dafür eine bauliche Erweiterung: 108 Zimmer sind vorgesehen, Gruppen- und Therapiezimmer sowie eine Tiefgarage. Grundsätzlich begrüßen die Füssener Kommunalpolitiker diese Weiterentwicklung als medizinische Einrichtung für psychosomatische Rehabilitation - entsprechende Beschlüsse hatten sie bereits früher gefasst. Aber die nun vorgelegten Pläne für den Neubau stießen im Bauausschuss auf erhebliche Bedenken. Zu massiv wäre die viergeschossige Erweiterung direkt am Ortseingang von Hopfen am See. Jetzt soll geprüft werden, ob zumindest teilweise auf ein viertes Stockwerk verzichtet werden kann.

