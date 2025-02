Unbekannter löst Radmuttern an Lastwagen in Rieden am Forggensee

An einem geparkten Lkw haben unbekannte in Rieden am Forggensee die Radmuttern am linken Vorderrad gelöst. Das teilte die Polizei mit.

Fahrer vermutet zunächst technischen Defekt

Der Fahrer bemerkte während der Fahrt komische Geräusche seines Fahrzeugs vermutete einen technischen Defekt. Ein Mechaniker stellte dann die Sabotage fest. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 13.2., und Donnerstag, 20.2., auf einem Parkplatz in Rieden Osterreinen.

Die Polizei Füssen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 08362-91230.