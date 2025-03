Trainerbedarf beim Reha-Sportverein

Der Reha-Sportverein Füssen bietet seinen 200 Mitgliedern Reha-, Breiten- und leistungsorientierten Sport an. Qualifizierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter sorgen für die rehabilitative, also medizinische Gesundung, teils unter ärztlicher Aufsicht. Hinzukommen soll der Spaß an der Bewegung und ein nettes Miteinander. Dazu fehlt dem Reha-Verein nur eines: weitere Übungsleitende.

Füssener Verein wurde 1967 gegründet

1967 wurde der Verein gegründet. Er sollte vor allem für Behinderte und Versehrte körperliche und soziale Gesundung ermöglichen. Im Laufe der Jahre hat sich der Reha-Sportverein zu einem vielseitig orientierten Rehabilitations- und Gesundheitssportverein entwickelt. Von den fünf Abteilungen sind die beiden Herzsportgruppen die markantesten. Sie finden statt jeweils einmal die Woche im Kindergarten St. Gabriel in Füssen-West und in der Turnhalle der Mittelschule in Roßhaupten. Die Orthopädiesparte bietet den Osteoporosesport in der Füssener Weidach-Turnhalle an, Wassergymnastik gibt es in der Rehaklinik Buching. Tischtennis wird in der Turnhalle Weißensee gespielt, Sitzgymnastik in der Füssener Wertachtal-Werkstätte betrieben. Zusätzlich organisiert Sepp Kallenbach vom Reha-Team den Erwerb des Sportabzeichens.

Mehr Angebote sind mangels Trainern nicht möglich

Mehr Angebote sind derzeit nicht möglich, wie Bettina Leser bedauert. Sie ist zwar nicht Vorsitzende, managt aber den Reha-Sportverein. Bei Kern-Liebers/Eberle in Rieden bemüht sie sich in der Personalabteilung hauptberuflich um Mitarbeitende. In ihrer Freizeit engagiert sie sich für den Reha-Sportverein und sucht hier nach neuen Mitstreitern. Warum nicht mehr Aktivitäten möglich sind, liege am Mangel an qualifizierten Übungsleitenden. Dabei vermutet sie, dass es in der Bevölkerung durchaus etliche Menschen mit den erforderlichen C-Grund- oder weiterführenden B-Scheinen gebe – nur seien diese Personen momentan nicht aktiv. Die könnten sofort Gruppenleitungen übernehmen, deren Kurse für Leiter durchaus gut entlohnt würden.

Der Verein hilft beim Erwerb der notwendigen Scheine

Und wer nicht Übungsscheine besitzt oder gar keine berufliche Vorbildung, etwa als Physiotherapeut oder Mediziner, aufweisen kann? Der kann die notwendigen Scheine in umfangreichen Kursen erwerben, wobei der Verein die Kosten übernimmt. Und spätestens jetzt: zumindest interessiert? Da bietet Leser an, zunächst mal zu schnuppern.

Auch Kurse für Kinder in Füssen denkbar

Die Rehachefin kann sich vorstellen, dass Bedarf für weitere Kursangebote besteht. So könnten neue Mitarbeiter Kurse anbieten und leiten für Kinder, Jugendliche, Adipositas, ADHS, Lungensport und Nordic Walking. Leser ist erreichbar über Telefon 08362/923676 oder E-Mail b.leser@freenet.de Nähere Informationen gibt es hier