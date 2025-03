Mit den Taliban sprechen, um Menschen zu helfen

Er wird in Medien oft als „guter Mensch von Afghanistan“ bezeichnet. Eine Bezeichnung, die Dr. Reinhard Erös keineswegs schmeichelt. Ihm wäre es wesentlich lieber, dass über Afghanistan nicht so oberflächlich geurteilt wird, wie es seiner Meinung nach an der Tagesordnung ist. Einblicke in dieses Land - das er seit vier Jahrzehnten kennt - und Informationen über die Arbeit der von ihm 1998 gegründeten Kinderhilfe Afghanistan lieferte der frühere Bundeswehrarzt nun bei einem Vortrag beim Lions Club Füssen.

