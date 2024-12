Rodler verletzt sich am Breitenberg an der Hand

Am Breitenberg bei Pfronten hat sich am Sonntag ein 30-Jähriger beim Rodeln an der Hand verletzt. Zwei Bergretter fuhren mit dem Quad zu dem verletzten und versorgten ihn, teilen die Einsatzkräfte mit. Anschließend brachten sie ihn ins Achtal, von wo aus ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus fuhr.

Neben der Bergwacht war auch die Polizei im Einsatz.

Mehrere Ski- und Rodelunfälle am Wochenende im Allgäu

Am letzten Wochenende des Jahres waren bei herrlichem Winterwetter viele Menschen draußen in den Bergen unterwegs. Bereits am Samstag kam es auf den Pisten zu mehreren Ski- und Rodelunfällen mit teils Schwerverletzten. Auch in Tirol gab es ein einsatzreiches Wochenende für die Polizei und die Bergrettung. Dabei verletzten sich auch Wintersportler aus Deutschland.

Eis noch nicht dick genug: Menschen begeben sich auf Füssener Seen in Gefahr

In Füssen war der kommunale Ordnungsdienst an den Seen unterwegs. Die Gewässer sind zwar bereits zugefroren, an manchen Stellen ist das Eis aber noch nicht dick genug, um die Eisläufer zu tragen. Trotz der Warnschilder seien etliche Menschen mit ihren Schlittschuhen auf dem Hopfensee gewesen.

