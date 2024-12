Über den Jahreswechsel zeigt die Theatergruppe Lechbruck ein Potpourri von Kurzgeschichten

Sie starten ihre Theatersaison mit einer Vielzahl von Kurzgeschichten aus dem täglichen Leben, lustig, anspruchsvoll und unterhaltsam. So lädt die Lechbrucker Theatergruppe um Regisseur Stefan Jacobs zu ihrem Abend zu ihrem Potpourri von Geschichten ein. Leicht erkennbar sind die kurzen Geschichten aus Fernsehen und Bühne, die man zwar kennt, aber so noch nie gesehen hat.

Viele überraschende Momente eingebaut

So erzählen die unterschiedlichen Geschichten eine kurzweilige Zeitgeschichte und beinhalten zwischendurch einige Überraschungen. Zusammengetragen von Nadine Helmer als Erzählerin führen sie vom einfachen Wilderer über ein Gespräch in der Badewanne, hin zum Lottogewinner und dem Frühstücksei.

Auch den Engel Aloysius und seine Probleme mit dem himmlischen Gefüge bringen die Lechbrucker auf die Bühne. Foto: Stefan Fichtl

Nicht zu vergessen ist natürlich die Kuh Elsa, der das Dach des Landsitzes für ihre weitere Existenz nicht gerade erträglich war, bis hin zu Vertreter- und Konzertbesuchern und gar in den Himmel mit dem Engel Aloysius. Egal, wo sich die Schauspieler befanden, auf jeden Fall hatten sie überraschende Momente eingebaut und stellten die Szenen extrem lustig, authentisch und glaubhaft dar. Die Bauchmuskeln und Lachfalten hatten an diesem Abend keine Pause.

Weitere Aufführungen folgen

Weitere Aufführungen sind am 3. und 5. Januar jeweils um 20 Uhr sowie am 6. Januar um 18 Uhr. Karten sind erhältlich im Tourismusbüro Lechbruck und an der Abendkasse.