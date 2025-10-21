70 Jahre Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang: Grandiose Party in der Alpspitzhalle

Glücklich, wer solche Bordmittel hat: „Käpt‘n Nowacki“ begrüßte die Passagiere zum Flug „Ab in den Süden“ und die ganze Alpspitzhalle Nesselwang hob spätestens mit Major Tom völlig losgelöst von Alltagssorgen komplett ab. Mit 300 Gästen feierte die Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang ihren 70. Geburtstag mit einer Aufführung, die zur grandiosen Party werden sollte. Das Schlager-Musical stammt von Vorstandsmitglied, Musicalstar und -produzent Espen Nowacki, der selbst mit fünf weiteren professionellen Musicalsängerinnen und -sängern auf und vor der Bühne sowie manchmal auch mitten im Zuschauerraum für Stimmung sorgte. Für viele im Publikum war es ein Wiedersehen: Eine ganze Menge Hände gingen hoch, als Nowacki fragte, wer denn schon bei der Premiere von „Ab in den Süden“ Anfang 2016 im Pfrontener Pfarrheim dabei gewesen sei. Seitdem tourt seine Show durchs Land, ehe sie nun in einer neuerlichen Jubiläumssaison der Theatergemeinde heimkehrte.

