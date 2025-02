Diese Sehenswürdigkeit im Allgäu ist Bayerns beliebtestes Ausflugsziel

Immer mehr Menschen besuchen Attraktionen in Bayern: Mehr als fünf Millionen Besucherinnen und Besucher haben laut der Bayerischen Regierung im Jahr 2024 Sehenswürdigkeiten der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung besucht. Das sind elf Prozent mehr als im Jahr 2023. Der Spitzenreiter der Sehenswürdigkeiten liegt im Allgäu: Schloss Neuschwanstein.

Schloss Neuschwanstein im Allgäu gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Deutschland

Dass das Königsschloss nahe Füssen so beliebt ist, überrascht nicht: Bei einem Ranking der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) lag Neuschwanstein auf Platz sechs der beliebtesten Ausflugsziele bei ausländischen Touristen in Deutschland. 2024 besuchte mehr als eine Million Menschen die Sehenswürdigkeit im Allgäu. Zum Vergleich: 2023 waren es nur 850.000.

Tickets: Wie teuer ist der Eintritt für Schloss Neuschwanstein?

Anfang 2025 verkündete die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung, dass die Eintrittspreise für das Königsschloss steigen. Was die Tickets aktuell kosten, erfahren Sie hier im Überblick.

Der Grundstein für Neuschwanstein wurde am 5. September 1869 gelegt. Erst 2019 entdeckten Kriminaltechniker, wo genau dieser Stein sich befand - und einige historisch spannende Relikte. Es dauerte mehr als 20 Jahre, bis Schloss Neuschwanstein fertig war - nicht einmal König Ludwig II selbst hat das Schloss je komplett gesehen. Frühe Fotografien dokumentieren den Baufortschritt.

Geplant als großes Märchenschloss kommt Neuschwanstein jedoch auch eine tragische Rolle im ganzen Ludwig-Mythos zu. Hier wurde der König im Jahr 1886 verhaftet, kurz darauf folgte sein Tod im Starnberger See, um den sich bis heute Gerüchte ranken.

Schloss Neuschwanstein: Winterwanderungen und Spaziergänge in der Umgebung

Nicht nur das Schloss selbst, auch die Umgebung im südlichen Otagäu lockt viele Ausflügler an. Denn es gibt einige Orte, an denen man den Blick auf das Schloss genießen kann, beispielsweise bei einer Winterwanderung zur Rohrkopfhütte oder bei einem gemütlichen Spaziergang um den Schwansee. Auch der mystische Alatsee, um den sich viele Sagen ranken, liegt ganz in der Nähe von Schloss Neuschwanstein.

