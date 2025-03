„I want the Disney Castle“: Comedian macht sich über Trumps irre Pläne lustig

Seit US-Präsident Donald Trump im Amt ist, jagt ein Medienskandal den nächsten: Er gibt etwa Multimilliardär Elon Musk Zugriff auf die Steuerdaten der USA. Und vor wenigen Tagen wurde ein Journalist des US-Magazins „The Atlantic“ einer geheimen Chatgruppe von Trumps Kabinett hinzugefügt. Der Redakteur liest live mit, wie Bombenangriffe geplant werden. Außerdem lässt Donald Trump den Golf von Mexiko in den „Golf von Amerika“ umbenennen.

Comedian macht sich über Trump lustig: „Neuschwanstein steht nicht zum Verkauf“

Daneben will der US-Präsident die USA territorial vergrößern. Trump will das Nachbarland Kanada als US-Bundesstaat eingliedern, den Panamakanal annektieren und schlug vor, Grönland zu kaufen. Über Trumps Vergrößerungsfantasien machte sich auch der deutsche Comedian Phil Laude in einem Instagram-Video lustig:

In dem Video sitzt Phil Laude, verkleidet als Donald Trump, der Kunstfigur Frank Stimpel in einem Podcast gegenüber. Trump fragt, welche Orte in Deutschland zum Verkauf stehen: „München, Berlin, das schöne Disney-Schloss?“ Darauf antwortet Stimpel: „Ach, Schloss Neuschwanstein. Das steht nicht zum Verkauf“. Stattdessen bietet er ihm andere Orte an wie Köln oder den Harz an.

Doch der Parodie-Trump beharrt auf Neuschwanstein und sagt, die Deutschen hätten das Schloss den US-Amerikanern gestohlen. Tatsächlich aber diente Neuschwanstein als Vorlage für das Schloss im Disney-Logo. Das stellt auch Laude in dem Clip klar.

Neuschwanstein ist Bayerns beliebtestes Ausflugsziel

König Ludwig II. ließ das Schloss nahe Schwangau im Ostallgäu im 19. Jahrhundert nach seinen eigenen Vorstellungen bauen. Die Arbeiten begannen im Jahr 1869, es wurde jedoch nie vollendet.

Jedes Jahr reisen 1,4 Millionen Menschen ins Allgäu, um Neuschwanstein zu besichtigen. Das Schloss ist Bayerns beliebtestes Ausflugsziel und könnte zum Weltkulturerbe werden.

Das ist Phil Laude

Phil Laude ist ein deutscher Komiker, Webvideoproduzent, Schauspieler und Sänger. Der 34-Jährige wurde in Kappeln in Schleswig-Holstein geboren. Auf Instagram folgen ihm 1,6 Millionen Menschen (Stand 27.3.2025).

Laude wurde zusammen mit dem Comedytrio „Y-Titty“ auf YouTube bekannt. Zusammen mit Oğuz Yılmaz und Matthias Roll produzierte er bis 2015 Sketche und Parodien für die Webvideo-Plattform. Mit über 3,1 Millionen Abonnenten hatte die Gruppe einen der damals größten deutschsprachigen YouTube-Kanäle.