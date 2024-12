Angedrohter Amoklauf an Füssener Realschule

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Polizeieinsatz von Kemptener und Füssener Einsatzkräften an der Johann-Jakob-Herkomer-Realschule in Füssen (wir berichteten). Anlass war ein Droh-Schriftzug im Bereich einer Toilette, der einen Amoklauf ankündigte.

Es bestand wohl keine akute Gefahr an der Realschule

Noch vor Ort konnte laut Polizei festgestellt werden, dass wohl zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte oder Passanten bestand. „Wir konnten Ruhe bewahren und den Schutz für alle im Haus gewähren“, sagt Andreas Erl, Direktor der Realschule. Bei dem mutmaßlichen Verursacher handle es sich offenbar um einen Schüler der 5. Jahrgangsstufe. Strafrechtliche Konsequenzen hat er aufgrund seines Alters nicht zu befürchten, sagt Matthias Linder, stellvertretender Leiter der Füssener Polizeiinspektion.

Motivlage des mutmaßlichen Verursachers unklar

Die Motivlage sei noch unklar. Der mutmaßliche Verursacher hatte nach Einschätzungen der Polizei keinerlei Absicht, seine Drohung in die Tat umzusetzen, sagt Linder. Es sei nicht wirklich seine Motivation gewesen, jemandem körperlichen Schaden zuzufügen, betont auch Erl.

Kriseninterventionsteam kommt zur Beratung an die Schule

Am Montag soll es durch ein Kriseninterventionsteam die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Jahrgangsstufe geben, in einem Beratungsgespräch das Geschehene aufzuarbeiten. Aber auch für alle diejenigen, die es benötigen, sagt Erl. Auch für Lehrerinnen und Lehrer sorge man für Beratungsmöglichkeiten.

Verursacher kann mit schulrechtlichen Maßnahmen rechnen

Für den Verursacher sollen schulrechtliche Maßnahmen folgen. „Das passiert aber nicht mehr vor den Weihnachtsferien“, so der Direktor. Es stehen noch Klärungen zur Motivlage aus, um eine Entscheidung zu fällen, und das werde noch dauern. „Das war eine Ausnahmesituation für Schülerinnen und Schüler wie auch für die Lehrkräfte“, sagt Erl. Er ist froh darüber, dass sich kein schlimmeres Szenario entwickelte und bedankt sich vor allem bei der Unterstützung der Lehrkräfte.