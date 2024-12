Jubiläum für Krippenmann der Nikolauskirche Pfronten: Hugo Leitenmaier seit 25 Jahren im Einsatz.

Vor genau 25 Jahren, im Jahr 1999, hat Hugo Leitenmaier erstmals eine Krippenlandschaft am rechten Seitenaltar der Nikolauskirche in Pfronten-Berg aufgestellt. „Die ersten Krippenfiguren aus Olivenholz waren meine eigenen“, erinnert sich Leitenmaier an die erste spontane Krippenaktion von damals. Heuer feiert er sein ehrenamtliches Jubiläum, denn seit 25 Jahres nimmt er sich jedes Jahr viel Zeit, um die Krippenlandschaft und jede Figur perfekt zu platzieren und gut auszuleuchten.

