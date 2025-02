Warum es nicht immer das Gymnasium sein muss: Zwei Familien, zwei unterschiedliche Wege

Nach den ersten drei Schuljahren hatte eine Mutter aus Halblech, die anonym bleiben möchte, zunächst Bammel vor der vierten Klasse. Immerhin wird jetzt eine neue Weiche gestellt, der Schulübertritt steht an. Für die 45-Jährige und ihre Zwillinge waren die ersten drei Jahre mitunter anstrengend. „Da habe ich gedacht, oje, was kommt jetzt. In der vierten Klasse wird es bestimmt noch stressiger“, erzählt sie. „Aber ich war positiv überrascht. Es läuft entspannter als gedacht.“

