Petticoats und Pünktchenkleider

In Seeg wurde am Wochenende beim Frauenbundfasching Geschichte geschrieben - denn Elvis lebt! Ein wenig gealtert, stark ergraut und mit 90 Jahren nicht mehr ganz so schwungvoll in den Hüften wie früher, betrat er die Bühne des Gemeindezentrums. Seine sechs „Knastbrüder“ in der „Originalversion von 1957“ begleiteten die Rocklegende beim großen Comeback. Gestützt auf ihre Gehstöcke und geplagt von Arthrose, boten sie dem weiblichen Publikum eine behäbige und superlustige Performance des „Jailhouse-Rocks“. Die diesjährige Veranstaltung war eine Hommage an Elvis Presley zu seinem 90. Geburtstag. Wie kein anderer Sänger hatte er mit seiner Musik die Damenwelt zu Lebzeiten in Hysterie versetzt.

