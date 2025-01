Schafe auf der Flucht: Silvesterknallerei erschreckt Tiere in Nesselwang

Fünf Schafe sind in Nesselwang durch die Silvesterknallerei so in Panik geraten, dass sie aus ihrem Stall ausgebrochen und geflüchtet sind. Das teilte ihre Besitzerin Monica Nusser unserer Redaktion mit.

Nesselwang: Schafe flüchten vor Silvesterknallern

Die Nesselwangerin berichtet, dass sie die Tiere am Abend des 31. Dezember in den Stall gesperrt hat. Dort gerieten sie aufgrund der Knallerei später aber wohl derart in Panik, dass sie die Stalltür mit ihren Hörnern aufgeboxt haben. Jetzt irren sie irgendwo umher.

Es handelt sich bei den fünf Tieren um ein weißes Wollschaf und fünf braune Kamerun-Schafe mit Hörnern. Das älteste Schaf ist bereits 20 Jahre alt und heißt Susi.

Wer hat die Nesselwanger Schafe gesehen?

Monica Nusser bittet darum, dass sich Personen, die die Schafe möglicherweise gesehen haben, bei ihr unter der Telefonnummer 08361/30977 melden.