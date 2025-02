Mit Herz, Weitsicht und Kompromissbereitschaft

Man muss schon etwas Glück mitbringen, wenn man Hans-Georg Allgaier im Winter für ein ruhiges Gespräch erwischen will. Normalerweise trifft man den Nesselwanger ab dem ersten Schneefall nur bei hoher Geschwindigkeit an – nämlich auf der Skipiste. Doch für ihn ist der Sport nicht nur ein Hobby. Als Leiter der Skischule Nesselwang hat er sich die Disziplin quasi zum Beruf gemacht. Am Samstag, 1. Februar, wird die Skischule nun 60 Jahre alt – und blickt dabei auf viele Veränderungen und prägende Ereignisse zurück.

Matthias Wörz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nesselwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Skischule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis