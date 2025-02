Spendengala im Bären in Zell: Viele Infos und coole Klänge

Das vergangene Jahr war laut Wirt Schorsch Kössel ein großes Jahr für das Sammeln im Burghotel „Bären“ in Eisenberg-Zell. Gesammelt wurden nicht nur die vielen Schnecken in seinem großen Kräuter- und Gemüseparadies, sondern auch viel Geld für soziale Projekte. Rund 6200 Euro kamen 2024 bei Kräuterführungen, Konzertabenden auf seiner Kleinkunstbühne und weiteren Veranstaltungen zusammen. Traditionell werden die Einnahmen aus dem rosa Gartensparschwein jedes Jahr an regionale, ehrenamtliche Teams und Vereine gespendet.

