Türk Gücü Füssen: Staatsanwaltschaft entscheidet nach Rudelbildung

Keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten hat ein 37-jähriger Fußballer von Türk Gücü Füssen, gegen den in den vergangenen Monaten ermittelt wurde. Ihm wurde zur Last gelegt, bei einem Amateur-Fußballspiel gegen den TSV Oberbeuren im Oktober einen zuvor zu Boden geschubsten Gegenspieler am Boden liegend getreten zu haben. Das war die Oberbeurer Darstellung.

Seitens des Oberbeurer Spielers wurde nach dem Match Strafanzeige gestellt. Der TSV hatte nach der Rudelbildung geschlossen den Platz verlassen. Das Spiel wurde also nicht zu Ende gebracht. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren inzwischen eingestellt, wie Türk Gücü Füssen mitteilt.

Türk Gücü Füssen öffnet betroffenem Spieler nun wieder die Tür

Vorausgegangen waren Befragungen von Zeugen, darunter auch des Schiedsrichters. Türk Gücü-Verantwortliche bleiben bis heute bei der Darstellung, dass der betroffene Spieler seinen Gegner nicht getreten hätte. Den betroffenen Spieler wollten sie im Herbst nicht mehr in der Stammmannschaft einsetzen, allerdings stand er teils als Ersatzspieler und im Fall von Engpässen zur Verfügung. Türk Gücü Füssen ist nun mit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft sehr zufrieden.

Man könne sich nun wieder vollends auf den Fußball konzentrieren. Dem betroffenen Spieler stehen beim Verein künftig wieder alle Türen offen. Es sei nun seine Entscheidung, ob er wieder spielen möchte. Offen ist derweil weiterhin, wie der Bayerische Fußball-Verband die damals abgebrochene Partie wertet.

Amateurfußball aktuell in der Winterpause

Bis jetzt ist dazu keine Entscheidung gefallen. Vermutlich, weil der Verband zunächst einmal die Entscheidung der Staatsanwalt abwarten wollte. Durchaus möglich also, dass Oberbeuren das Spiel wegen des Verlassens des Platzes gegen sich gewertet bekommt. Aktuell befindet sich der Amateurfußball im Allgäu noch im Winterschlaf. Mitte März geht es weiter. Türk Gücü Füssen bestreitet sein erstes Spiel in der A-Klasse 6 allerdings erst am 22. März, die Mannschaft ist dann in Neugablonz zu Gast.