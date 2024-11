Neue Strukturen, neues Führungspersonal

Frischer Wind im Füssener Rathaus: Die Stadt modernisiert ihre Verwaltungsstrukturen und richtet sie auf die Zukunft aus, heißt es in einer Pressemitteilung. So wird ein Ordnungsamt neu geschaffen, das alles beinhalten soll, was direkt mit Bürgern zu tun hat. Im Zuge dieser Reform werden bislang offene Schlüsselpositionen neu besetzt: So wird Markus Gmeiner der Hauptamtsleiter, auch das Personalamt erhält eine neue Leiterin.

