Volle Autobahnen und Staus im Allgäu erwartet - hier steht der Verkehr am Freitag schon

Wegen des Endes der Faschingsferien in Baden-Württemberg und Bayern rechnet der ADAC am Wochenende mit vollen Autobahnen und Bundesstraßen im Allgäu.

Schon heute am Freitagmittag ist aktuell der erste größere Stau gemeldet: Auf der Fernpass-Bundesstraße bei Reutte in Tirol in Richtung Deutschland kommt es derzeit zu Verzögerungen. Zwischen Reutte Nord und dem Grenztunnel Füssen gibt es Stau wegen Überlastung. Autofahrer brauchen nach aktuellem Stand 30 Minuten länger (Freitag, 7.3.2025, 13.30 Uhr).

Besonders „auf beliebten Wintersport-Routen“ in der Region könne es ab heute bis einschließlich Sonntag weitere Staus geben, prognostiziert der ADAC. Der Grund: Viele Reisende treten die Rückfahrt aus dem Skiurlaub an. Etliche Urlauber, aber auch Wintersportler sowie Tages- und Wochenendausflügler zieht es weiter in Richtung Alpen.

Hier kann es am Wochenende aktuell Staus im Allgäu geben

Im Allgäu sind vor allem die A7 zwischen Füssen und Oy-Mittelberg und das Autobahnkreuz Memmingen (A96 und A7) vom Rückreiseverkehr betroffen.

Auch am Fernpass in Tirol und im Raum Ulm müssen sich Autofahrer auf Staus und stockenden Verkehr einstellen.

An den Grenzübergängen Füssen (A7) und Lindau (A96) könnte es zu Wartezeiten bei der Einreise kommen.

Bei der Polizei rechnet man auch auf den Bundesstraßen B19 und B12 im Allgäu mit höherem Verkehrsaufkommen. Die B19 im Oberallgäu steht in den kommenden Tagen ohnehin im Fokus: Auf der Strecke gibt es zwischen Sigishofen und Fischen im Allgäu ab kommenden Montag, 10. März (7 Uhr) eine mehrtägige Vollsperrung – bis einschließlich Freitag. Danach ist die Straße in Richtung Süden wieder befahrbar, die Sperrung in Richtung Norden bleibt jedoch bis Ende Juli bestehen, der Verkehr wird umgeleitet.

Stau vermeiden? Diese Tipps hat die Polizei für Allgäu-(Durch)-Reisende

Zu Stau-Hochphasen zu Ferienbeginn und -ende raten Verkehrsexperten: Wenn es die Urlaubsplanung zulässt, sollte man die Abreise am besten auf einen Werktag legen. Auch der ADAC empfiehlt, nach Möglichkeit unter der Woche loszufahren. Wichtig ist eine gute Vorbereitung, die Route vor dem Start zu überprüfen und je nach Situation zu entscheiden, ob eine Stau-Umfahrung sinnvoll ist. Ansonsten gilt:

Stoßzeiten vermeiden

Problemstellen wenn sinnvoll umfahren

Gelassenheit bewahren

"Für alle, die keine oder wenig Möglichkeiten für die Änderung von Fahrtzeit oder -route haben, empfehlen wir: Gelassenheit!", sagte ein Polizeisprecher gegenüber allgaeuer-zeitung.de.