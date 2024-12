Mendelssohn Vocal-Ensemble begeistert bei Auftritt in Füssen für die Kinderkrebshilfe Königswinkel

Ihr 25-jähriges Bestehen feierte die Kinderkrebshilfe Königswinkel. Fünf Millionen Euro konnte sie während dieses Zeitraums spenden, verkündete der Vorsitzende Dr. Rainer Karg bei seiner Begrüßung zum jährlichen Festkonzert in der St. Mang Kirche in Füssen und bedankte sich damit bei den vielen Unterstützern. Wie in all den Jahren zuvor gastierte hier erneut das renommierte Mendelssohn Vocalensemble unter der Leitung von Karl Zepnik. Die Besucherinnen und Besucher erlebten in der gefüllten Kirche ein außergewöhnlich eindrucksvolles, berührendes und auch in die Tiefe gehendes Adventskonzert.

Nach einem klassischen Eröffnungssatz aus der Orgelsonate op. 4 von Josef Gabriel Rheinberger erklang fanfarenartig der vierstimmige Chorsatz „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die geschmeidige Verwobenheit der Stimmlagen mit ihrer Bewegtheit, Leuchtkraft und Fundierung, die sprachliche Akzentuierung sowie die dynamischen Abstufungen fesselten von Anfang an. Die intensive stimmbildnerische Arbeit des Dirigenten zeigte ihre Früchte. In himmlische Sphären führten der achtstimmige Chorsatz „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ und der dreistimmige Frauenchor „Hebe deine Augen auf“ von Mendelssohn-Bartholdy. Ein inniges, ruhig fließendes Ave Maria von Marco Enrico Bossi spielte Helene von Rechenberg auf der Orgel. Mit der „Cantique de Jean Racine“ von Gabriel Fauré erklang im eindrucksvollen vierstimmigen Chorsatz mit Orgelbegleitung die französische Nachdichtung eines ambrosianischen Hymnus. Dazu passte der Dialogue de Hautbois et Cromorne auf der Orgel. Während des eindrucksvollen Einzugs der Lichtkönigin stimmte der Chor das neapolitanische Lied „Santa Lucia“ im feierlichen vierstimmigen Satz an.

Der Vorstand der Kinderkrebshilfe Königswinkel beim Benefizkonzert. Von links: Dr. Martin Hinterseer (Beisitzer) , Dr. Henriette Karg (Pressesprecherin), Dr. Rainer Karg (1. Präsident) , Hermann Härtl (2. Präsident), Oliver Wunder (Schatzmeister), Foto: Edith Bielenberg

Herrliche traditionelle Weisen erklangen aus Schweden und dem Alpenland, wobei sich der Chor im ganzen Kirchenraum verteilte und damit besondere akustische Wirkungen erzielte. Herausragend war der achtstimmige inspirierende Chorsatz „Det är en ros utsprungen“ (Es ist ein Ros entsprungen) von J. Sandström, der mit einem Summchor im Pianissimo beginnt und anschließend mit gekonnt an- und abschwellender Dynamik die zarte Melodie vorträgt. Zum Schluss erklang der äußerst gepflegt vorgetragene vierstimmige Andachtsjodler aus Südtirol in verschiedenen Lagen. Verdienten brausenden Beifall ernteten der Chor und nicht zuletzt Helene von Rechenberg und der „Spiritus rector“ Karl Zepnik.

Ein weiteres Benefizkonzert für die Kinderkrebshilfe Königswinkel folgt am Freitag, 20. Dezember, ab 19 Uhr im Musiksaal der Stadt Füssen. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Info Füssen.