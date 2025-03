Zu viel Kleingeld? Streit zwischen Busfahrer und Fahrgast eskaliert

Am Dienstagabend ist es im Linienbus von Füssen in Richtung Hopferau (Landkreis Ostallgäu) zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer und einem Fahrgast gekommen, wie die Polizei Füssen mitteilt. Entstanden war der Streit aus etwas wortwörtlich „Kleinem“.

Streit zwischen Busfahrer und Fahrgast eskaliert

Der 21-Jährige stieg am Dienstag gegen 18:15 Uhr in den Linienbus in Richtung Hopferau ein. Sein Ticket bezahlte er mit kleinen Münzen. Der Busfahrer erschien wohl wenig erfreut darüber - beim Bezahlen kam es zu einem verbalen Streit zwischen den beiden, wie die Polizei mitteilt.

Als der Fahrgast an der gewünschte Haltestelle aussteigen wollte, sprach er den Busfahrer nochmals auf die vorherige Situation an, dann kam es wieder zu einer lautstarken Auseinandersetzung.

Der Streit eskalierte: Der Busfahrer ließ den 21-Jährigen zunächst nicht gehen und verschloss beim Ausstieg die Bustüren, so die Füssener Polizei. Erst nach einigen Minuten öffnete er sie wieder und lies den Fahrgast gehen.

Linienbus in Richtung Hopferau: Fahrgast darf nicht gehen

Während des Vorfalls sollen mehrere Personen im Bus gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 08362 91230 an die Polizeiinspektion Füssen zu wenden.