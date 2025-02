Lechbruckerin beschwert sich über Straßenlaterne: Warum die Gemeinde sie nicht abschalten will

Eine Straßenlaterne ist in Lechbruck zum Streitobjekt geworden. Es handelt sich um die letzte Lampe am Ortsausgang in der Helmensteiner Straße. Die Anwohner der letzten beiden Häuser - sie wollen nicht namentlich genannt werden - fühlen sich durch das Licht nachts gestört, sagt eine betroffene Frau. Sie spricht von ihrem „Recht auf Dunkelheit“ und will außerdem die Natur schützen. Bürgermeister Werner Moll dagegen beruft sich auf die Haftungsfrage. Er müsse im Sinn der Allgemeinheit handeln und wolle keinen Präzedenzfall schaffen.

Die Straßenlaterne wurde bei der Sanierung der Helmensteiner Straße 2018 aufgestellt. Allerdings gab es laut Gemeinde davor bereits eine Beleuchtung. Als durch Coronakrise und Ukrainekrieg vielerorts zum Energiesparen aufgerufen wurde, entschied der Gemeinderat, nur noch jede zweite Laterne im Ort einzuschalten. Auf Bitte der Anwohner erlosch auch die strittige Lampe. „Sie blieb mehr als ein Jahr aus“, teilt die Frau mit, die seit 2023 in Lechbruck wohnt. Die Nachbarfamilie, die schon länger in der Straße lebt, war von unserer Redaktion telefonisch nicht zu erreichen. Im November 2024 beschloss der Gemeinderat dann, alle Straßenlaternen im Gemeindegebiet wieder einzuschalten

Das schlägt das bayerische Umweltministerium für Straßenlaternen vor

Damit nehme die Gemeinde eine Handlungsempfehlung des bayerischen Umweltministeriums zur Eindämmung von Lichtverschmutzung nicht ernst, kritisiert die Frau. Darin heißt es zum Beispiel: Beleuchtungsstärken sollen angepasst und das Licht nur bei Bedarf eingeschaltet werden. Straßenlaternen könnten unter anderem zwischen 23 und 6 Uhr gedimmt oder abgeschaltet werden.

Für eine einzelne Laterne ist das laut Moll technisch aber schwer möglich. In Lechbruck werden die Straßenlaternen ganzer Straßenzüge zum Teil über Lichtsensoren oder wie in der Helmensteiner Straße über Zeitschaltuhren gesteuert. „Dieses System ist recht starr“, sagt Stefan Nitschke, Sprecher des Allgäuer Überlandwerks (AÜW), das für die strittige Lampe zuständig ist. Es gebe nur an und aus und das gelte für alle Leuchten einer Straße. Um eine Einzelne auszuschalten, müsste man deren Leuchtmittel oder Sicherung entfernen.

Warum die Gemeinde Lechbruck die Lampe nicht ausschalten will

Das aber lehnt Moll ab. Man könne nicht jeden Einzelwunsch berücksichtigen. Sonst wolle der eine die Laterne aus haben, der nächste eine andere und schließlich gebe es auch Menschen, die sich mehr Licht wünschten. „Als wir damals jede zweite Laterne ausgeschaltet haben, waren als erstes die Zeitungsausträger da und haben sich beklagt“, nennt er ein Beispiel. Für viele sei Licht Sicherheit. Das bestätigt Nitschke: „Die Eltern junger Mädchen finde es wahrscheinlich nicht cool, wenn ihre Töchter nachts im Dunkeln nach Hause laufen müssen.“

Moll beruft sich zudem auf die Haftungsfrage. „Wenn dort etwas passiert, kommt man als erstes zur Gemeinde“, sagt er. Das will die Anwohnerin nicht gelten lassen. Es gebe keine Beleuchtungspflicht für die Gemeinde. In einem Urteil des Oberlandesgerichts München, bei dem es um einen Unfall auf einem unbeleuchteten Gehweg gegangen sei, heiße es, „in Anbetracht des ausgedehnten Straßen- und Wegenetzes der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften und deren beschränkter Mittel sind nur solche Beleuchtungsmaßnahmen zu treffen, für die ein wirkliches Sicherungsbedürfnis besteht.“

Das Leuchtmittel der Laterne wurde bereits getauscht

Das sei in der Helmensteiner Straße nicht der Fall. Der Gehweg sei eben, am Ende abgeflacht und führe in eine schmale Anliegerstraße. „Es gibt nach Anbruch der Dunkelheit keinen nennenswerten Personenverkehr“, sagt die Anwohnerin. Dafür lebten in den Gärten vom Aussterben bedrohte Glühwürmchen, denen die nächtliche Beleuchtung besonders schade.

Moll spricht dagegen von etlichen Spaziergängern, die die Helmensteiner Straße nutzen - auch in der Dämmerung. Zum Schutz der Glühwürmchen ließ er das Leuchtmittel der Laterne bereits gegen ein warmweißes, insektenfreundliches tauschen. Er beruft sich außerdem auf eine Stellungnahme des Landratsamtes Ostallgäu. Laut der Behörde gibt es im bayerischen Naturschutzgesetz seit 2019 Regelungen für Lichtemissionen. Diese beziehen sich aber weitgehend auf den Außenbereich. Die betroffene Straße in Lechbruck jedoch liegt im Innenbereich.

Nach der Beleuchtungspflicht einer Gemeinde gefragt, antwortet ein Landratsamtssprecher: „Laut dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz haben die Gemeinden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit innerhalb der geschlossenen Ortslage die öffentlichen Straßen zu beleuchten. In welchem Umfang sie dieser Pflichtaufgabe nachkommen, obliegt der Gemeinde – sie kann dabei zwischen Belangen der öffentlichen Sicherheit, wie zum Beispiel der Verkehrssicherheit, und anderen Belangen, wie etwa der Lichtbelästigung oder den Kosten, abwägen.“