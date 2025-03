So war der Auftritt der Liedermacherin Angie Lang aus Halblech im Saal der VHS Füssen

Die Volkshochschule Füssen umsorgt mit ihrem Frühjahrs- und Sommerprogramm alle Sinne. Ob Sprachen, Beruf, Kreativität, Gesundheit oder Kultur – jeder kann in den Kursen seinen Horizont erweitern. Seit rund zwei Jahren finden auch feine Musikkonzerte großen Anklang. Am Wochenende hießt Leiterin Petra Schwartz zahlreiche Besucher im großen Saal der VHS im Magnuspark willkommen. Die Singer-Songwriterin Angie Lang aus Halblech schenkte ihrem Publikum mit vorwiegend selbst komponierten Balladen eine willkommene lautmalerische Auszeit.

Singen und Schreiben waren schon immer ein Teil von ihr

In ihren feinfühligen vertonten Lebenserfahrungen fand sich wohl so mancher wieder. Inspiriert wird sie in den Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen und Situationen. „Das Singen, ebenso wie das Schreiben, waren schon immer ein Teil von mir“, erzählt sie. Gitarrist Manfred Reichegger verstärkte mit seiner Akustikgitarre und gelegentlicher zweiter Stimme die besondere, tiefgründige Stimmung.

Im Mai kommt Bluessängerin Yvonne Isegrei

Im Mai kommt Bluessängerin Yvonne Isegrei mit Band in die Lechstadt, dann freut sich Schwartz wieder über zahlreiche Voranmeldungen: „So können wir besser planen“. Mehr Infos gibt es hier