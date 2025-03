Beim Tierschutzverein Arche Noah in Seeg endet eine Ära: Vorsitzende geht nach 25 Jahren

Schon in der Vergangenheit hat sie meist nicht viel Aufhebens um ihre Aktivitäten beim Schutz von Tieren gemacht, und so hat es die Arche Noah Tierhilfe aus Seeg auch dieses Mal gehandhabt. Denn der Wechsel an der obersten Spitze des Vereins vollzog sich ebenfalls recht unspektakulär - obwohl dort definitiv eine Ära endete. Die langjährige Vorsitzende Gisela Egner nämlich beendete ihre Tätigkeit. Kurz und knapp verkündete sie bei der Jahresversammlung in Füssen jedoch nur: , „25 Jahre sind genug“.

