Alpenländisches Adventssingen des Oberen Lechgau-Verbandes auf dem Auerberg kommt gut an.

Es war ein stimmungsvoller Abend zur Advents- und Weihnachtszeit auf dem Auerberg, denn genau zum Alpenländischen Adventsingen des Oberen Lechgau-Verbands in St. Georg begann es zu schneien. In den Kirchenfenstern leuchte Licht, alles war ruhig draußen und Klänge der Stöttner Alphornbläser stimmten die Besucher auf das Adventsingen ein.

Es war eine Reise in die Zeit vor 2000 Jahren, die Zeit des Herodes, der damals selbstherrlich und streng regierte. Er will das Reich an seine Tochter Selina weitergeben und bespricht sich mit ihr. Sie willigt aber nur ein, wenn sie Land und Leute kennengelernt hat, und so begeben sie sich auf diese Reise. Sie erfahren, dass Kinder dem Verhungern nahe sind. Zwei arme hungrige Kinder, deren Vater bestraft und eingesperrt wurde, da er seine Steuern nicht bezahlen konnte, entdecken einen Korb voller Äpfel. Schließlich nimmt jedes einen und beißt genussvoll hinein. Die Bäuerin tadelt zunächst die beiden, hat jedoch gleich ein Einsehen und erklärt, dass hier niemand hungern müsse und nimmt die beiden bei sich auf.

Icon Vergrößern Ein Paar auf Herbergssuche. Foto: Marlene Köpf Icon Schließen Schließen Ein Paar auf Herbergssuche. Foto: Marlene Köpf

Auf Herbergssuche waren damals nicht nur der König und seine Tochter. Auch ein armes Paar, das zur Volkszählung in seine Heimatstadt gekommen war, konnte nur in einem Stall eine Herberge finden. Das gerechte Wirtsleutepaar hatte den auch dem König angeboten, der sich jedoch weiter auf seine Reise machte. Die Hirten verkündeten eine große Freude von der Geburt eines neuen Königs, des Messias. Sie huldigten ihm mit Brot, Käs‘, Küchle und Milch sowie Musik und Gesang. Dem reisenden Paar schenkten sie eine Brotzeit und eine Laterne für den weiten Weg. Zu Hause angekommen erklärt die Tochter des Königs, dass in ihrer kommenden Königszeit Frieden und Gerechtigkeit herrschen müssen. All die Personen, denen sie auf ihrer Reise begegnet waren, sollten zum Palast kommen und wurden in Demut für ihre Liebe und Dankbarkeit gelobt. Diese sollen dem ganzen Land erhalten bleiben und nicht infrage gestellt werden dürfen.

Icon Vergrößern Die Glühwein Musi. Foto: Marlene Köpf Icon Schließen Schließen Die Glühwein Musi. Foto: Marlene Köpf

Mit den passenden Musikstücken zu den Bildern der Theatergruppe des Trachten- und Heimatvereins Schwäbischer Rigi Stötten bereicherten die Oberlandler Stubenmusik, die Glühwein Musi, Florian Fleschhut an der Ziach, Michael Settele an der Orgel, der Stöttner Dreigesang, Hirtenmusik, Stöttner Weisenbläser und Stöttner Alphornbläser diese eine ganz besondere Stunde zum Innehalten im Advent.

Für diese besinnliche Stunde dankte Regieleiter Walter Sirch allen Mitwirkenden und dem musikalischen Leiter Stefan Höllthaler. Mögen alle Mitwirkenden und Besucher diese Gedanken bewegen und in allen bis Weihnachten und darüber hinaus weiterwirken. Von den Besuchern gab es viel Beifall für dieses Adventssingen. Ein weiterer Termin dieser Reise in der Zeit vor 2000 Jahren ist am Mittwoch, 11. Dezember, in St. Georg auf dem Auerberg um 19.45 Uhr.