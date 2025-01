Ein Plädoyer fürs Handwerk

Wie sehr das Handwerk in Nesselwang „großgeschrieben“ wird, wie es Bürgermeister Pirmin Joas beim traditionellen Neujahrsempfang am Dreikönigstag erklärte, wurde im Pfarrheim St. Andreas deutlich: Ehrengast war der Präsident der Handwerkskammer (HWK) Schwaben, Hans-Peter Rauch. Neben dessen Festrede stand die Verleihung der Goldenen Nessel an Rosi Miller und Willi Hailer für ihren besonderen ehrenamtlichen Einsatz im Mittelpunkt der Veranstaltung.

